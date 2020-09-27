Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ettik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ettik

Sivil ayrımı yapmaksızın Azerbaycan'a saldıran Ermenistan, sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ettiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni vatandaşlarını askere çağırdı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan Dağlık Karabağ gerilimi uç seviyelere tırmandı.

Bir türlü çözüme kavuşturulamayan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın, Azerbaycan'a ait 2 helikopter ve 3 İHA'yı vurması üzerine, Azerbaycan ordusu can kayıplarının da bulunduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık vererek 12 Ermeni uçaksavar sistemini imha etti.

ERMENİSTAN'DA SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Azerbaycan topraklarına yönelik saldırı başlatan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, gelişmelerin ardından Ermenistan vatandaşlarına çağrıda bulundu.

BAŞBAKAN PAŞİNYAN DUYURDU

Başbakan Paşinyan, Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildiğini açıklayan bir duyuru yaptı.

Ermenistan seferberlik ilan etti ViDEO

"HERKESİ ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" dedi.

Ermenistan'da seferbelik ilanının ardından bazı askerlik şubelerinin önüne gidenler oldu.

Asker olup Azerbaycan'a karşı çatışmalara girmek isteyenlerin yaşlılardan oluştuğu dikkatlerden kaçmadı.