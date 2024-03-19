Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'ın topraklarını geri vermezsek hafta sonunda savaş çıkabilir Paşinyan, Bakü'nün köylerin iadesine ilişkin talebine işaret etti. Ermenistan Başbakanı, talepleri yerine getirmemeleri halinde her an çatışma yaşanabileceğini söyledi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yürüttükleri barış görüşmelerine ve sınır anlaşmazlıklarına ilişkin konuları değerlendirdi.

Paşinyan, Ermenistan'ın 1990'ların başından beri işgal ettiği bazı stratejik Azerbaycan topraklarının geri verilmesi konusunda Bakü ile uzlaşmaya varmaması halinde savaşla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Ermenistan'ın kuzeyindeki Tavuş sakinleriyle görüşen Paşinyan, yaşanabileceklere ilişkin endişesini dile getirdi.

"Hafta sonunda savaş başlayacağı anlamına geliyor"

Paşinyan, Erivan'ın askerden arındırma ve Azerbaycan ile sınırın çizilmesini görüşmeyi reddetmesi halinde "hafta sonunda savaş çıkabileceğini" dile getirdi:

Artık buradan çıkabiliriz. Gidip Azerbaycan'a şunu söyleyelim: hayır hiçbir şey yapmayacağız. Bu, hafta sonunda bir savaşın başlayacağı anlamına geliyor.

Köyleri Azerbaycan'a iade etmeye istekli

Paşinyan, son haftalarda defalarca köyleri Azerbaycan'a iade etmeye istekli olduğunun sinyalini verdi.

Azerbaycan, topraklarının iadesinin, Dağlık Karabağ bölgesinde 30 yıldır devam eden çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşmasının gerekli önkoşulu olduğunun altını çiziyor.

Rusya: Bizimle ilgisi yok

Paşinyan'ın sözlerine ilişkin Rusya'dan açıklama yapıldı. Savaş söyleminde Moskova'nın etkisi olmadığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, şu ifadeleri kullandı: