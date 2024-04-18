Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la yeni dönemin başlamasını istiyor Paşinyan, Bakü ile iyi ilişkiler geliştirme yönünde ifadeler kullandı. Ermenistan Başbakanı, "Azerbaycan'ın 50 metre uzakta olması iyi bir şey demelisiniz" diye konuştu.

ensonhaber.com

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ilişkilerin geleceğine dair bir perspektif çizdi.

Paşinyan, "'Vay canına, Azerbaycan'ın 50 metre uzakta olması iyi bir şey' demenizi istiyoruz." dedi.

Son 30 yıldır bölgede "benzeri görülmemiş" koşullar altında yaşadıklarını belirten Paşinyan, buna son vermenin zamanının geldiğini söyledi.

Paşinyan, "Sadece ülkemizde değil, bölgede hukukun üstünlüğünü tesis etmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"Azerbaycan'ın 50 metre uzakta olması iyi bir şey demelisiniz"

Dün Tavuş bölgesinin sınır yerleşimlerinde yaşayanlarla bir araya gelen Paşinyan, Bakü ile ticari ilişkiler geliştirmek istediklerinin sinyalini verdi:

Bizim düşüncemiz, 'Vay canına, Azerbaycan 50 metre uzakta' dememeniz, 'Vay canına, Azerbaycan'ın 50 metre uzakta olması iyi bir şey. Orada ticaret yapacağız, ekonomi inşa edeceğiz' demenizdir.

"Ermenistan'ı güçlendirmekten söz ediyoruz"

"Hak var, hukuk var, çizgi var" diyen Paşinyan, şöyle devam etti:

O çizgide durarak bugünden 100 kat daha güçlü olacağız. Vermek ve almaktan bahsetmiyoruz.



Ermenistan Cumhuriyeti'ni bir devlet olarak 100 kat güçlendirmekten söz ediyoruz.

"Köyleri Azerbaycan'a geri vermeliyiz"

Ermenistan Başbakanı, bu yıl ikinci kez Tavuş'un sınır noktalarında yaşayanlarla buluştu.

Ermeni basınının aktardığına göre köy sakinlerine seslenen Nikol Paşinyan, bu köylerin Azerbaycan'a geri verilmesi gerektiğini söylerken, aksi takdirde yeni bir savaşın patlak vereceği konusunda uyardı.