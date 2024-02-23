Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeliğimizi dondurduk Başbakan Paşinyan, "Bu organizasyona katılımımızı dondurduk" dedi. Rus askeri üssüyle ilgili konuşan Paşinyan, "Şimdilik kapatmayacağız" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya liderliğindeki bölgesel askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımını askıya aldığını duyurdu.

Paşinyan, Fransız televizyonu France24'e verdiği röportajda aldıkları kararı paylaştı.

Başbakan Paşinyan, "Bugün pratikte bu anlaşmaya, bu organizasyona katılımımızı dondurduk. Bundan sonra ne olacağına gelince, bunu görmemiz gerekecek." dedi.

Ermenistan'ın KGAÖ kararı

Altı üyeli KGAÖ'den bahseden Paşinyan, örgütün hedeflerine ulaşamadığını savundu.

Paşinyan, "Ermenistan söz konusu olduğunda, özellikle 2021 ve 2022'de hedeflere ulaşılamadı. Buna izin veremezdik." diye konuştu.

"Rus askerini üssünü 'şimdilik' kapatmayı düşünmüyoruz"

Sözü ülkesindeki Rus askeri üssüne getiren Paşinyan, "Şimdilik kapatmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan KGAÖ'yü oluşturuyor. Sırbistan, örgütün gözlemcisi olarak hareket ediyor.

Azerbaycan'ı hedef aldı

Paşinyan ayrıca, Azerbaycan'ı Ermenistan'a yeni bir saldırı hazırlamakla suçlamaya çalıştı ve ekledi:

Bakü'nün resmi açıklamalarını dikkate alırsak, Ermenistan'a yeni bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu varsayabiliriz.

Bakü'yü hedef almayı sürdüren Paşinyan, Ermenistan ile Fransa arasındaki her iş birliğinin Azerbaycan tarafından "alenen protesto edilmesini" eleştirdi.