Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin'in göreve başlama törenine katılmayacak Rusya Devlet Başkanı Putin için düzenlenecek törende Paşinyan olmayacak. Ermenistan basını, "Batı böyle istiyor" yorumunda bulundu.

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Rusya'nın yeniden seçilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlama töreni, 7 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak.

Gözler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın törenle ilgili tavrına çevrildi.

Moskova-Erivan hattı, Karabağ Savaşı'ndan sonra gergin seyrediyor. Paşinyan hükümeti, Batılı ülkelerle yeni iş birliği yolları arıyor.

Putin için Rusya'ya gitmeyecek

Ülkede yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından gündeme gelen konulardan biri de Paşinyan'ın bu törene katılmak üzere Rusya'ya gidip gitmeyeceğiydi.

Ermenistan basını, Başbakan Paşinyan'ın söz konusu törene katılmayacağını duyurdu.

"Memnun olmadığını gösterecek"

Erivan yönetiminin, müttefik olarak Rusya'dan "memnun olmadığını bir kez daha göstermek istediği" kaydedildi.

'Batı böyle istiyor' yorumu

Ermenistan Başbakanı, Avrasya Ekonomik Birliği'nin 10. yıl dönümü dolayısıyla zirveye katılmak üzere yalnızca 8 Mayıs'ta Rusya'da olacak.

Öte yandan Nikol Paşinyan, 9 Mayıs Zafer Günü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmayacak. Haberde, "Batı'nın talebi bu." denildi.