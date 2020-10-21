Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Sonuna kadar savaşacağız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, "Şu aşamadan itibaren Karabağ sorununun diplomatik bir çözümü yoktur. Sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SADECE 2 SEÇENEĞİMİZ VAR, ZAFER YA DA YENİLGİ"

Paşinyan yaptığı açıklamada, "Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok, sonuna kadar savaşacağız. Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi. Başka seçenek yok. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DAN ÜMİDİ KESTİM"

Ermenistan'ın herhangi bir devletten destek görmediğini de sözlerine ekleyen Paşinyan, "Ermenistan ne yazık ki ne Rusya'dan ne de başka ülkelerden destek göremedi. Artık Rusya'dan ümidi kestim. Kendimizi savunacağız" dedi.