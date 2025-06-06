Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan halkına bayram tebriği

AA

İslam dünyası, bir kez daha Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor...

Bu kapsamda birçok ülke bayramını kutluyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Paşinyan, Azerbaycan halkını kutladı.

"AZERBAYCAN HALKINI TEBRİK EDİYORUM"

Paşinyan, mesajında, "Kurban Bayramı vesilesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Ülkelerimize ve halklarımıza barış ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.