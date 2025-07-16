Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Olumsuz hiçbir detay yok

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ULAŞIM HATLARI AÇILSIN ÇAĞRISI

Güney Kafkasya'da ulaşım hatlarının açılması konusuna değinen Paşinyan, Ermenistan'dan Ermenistan'a Azerbaycan toprakları üzerinden, Azerbaycan'a ise Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım hatlarının açılmasına, karşılıklı ticaretin ve üçüncü ülkelere çıkışların sağlanmasına ilgi duyduklarını söyledi.

Paşinyan, ulaşım hatları hususundaki tüm müzakerelerin Ermenistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi temelinde yürütüldüğünü belirterek, hiçbir görüşmenin bu ilkelerden kopuk yürütülmediğini ve yürütülmeyeceğini kaydetti.

ABD'NİN ZENGEZUR KORİDORU'NU DEVRALMAK İSTEMESİ SORULDU

ABD'nin "Sünik yolunun (Zengezur Koridoru) ABD'nin denetimine verilmesi" önerisini de değerlendiren Paşinyan, "Tüm teklifler, Ermenistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi çerçevesinde değerlendiriliyor. Hangi terim kullanılırsa kullanılsın, ister dış kaynak kullanımı ister kiralama ya da yatırım olsun tüm süreçler bu temel ilkeler doğrultusunda şekillenir.

Zvartnots Havalimanı ve demir yolu gibi alanlarda da dış kaynak kullanımı mevcut. Fakat bu model, egemenliğe zarar vermiyor ve söz konusu mülkiyet devlete ait olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKEYLE SAVAŞA GİRMEMİZİ SÖYLÜYORLAR"

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine değinen ve bazı vatandaşlarının ilişkilerin normalleşmesine tepki gösterdiğini söyleyen Paşinyan, "Eğer Ermenistan, Türkiye ile uzlaşmazsa, başka hangi alternatifler var?

Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmemizi söylüyorlar. Gerçekten ne hakkında konuştuklarının farkındalar mı?" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'A SAMİMİ VE AÇIK SOHBETİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİM"

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de hatırlatarak şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti ile samimi ve açık sohbeti için teşekkür ettim. Görüşte tüm konuları ele aldık. Ulaştırma hatlarının açılması, ilişkilerin kurulması, çeşitli alanlarda olası işbirliği, Ani'deki tarihi köprünün restorasyonu ve diğer konular. Genel izlenimlerim olumluydu, bu görüşmeyle ilgili olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil.

AZERBAYCAN İLE KALICI BARIŞ

Paşinyan, Azerbaycan ile kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Savaş değil, barış olacak. Ermeni halkının da bu sürece destek vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Barış müzakerelerinde de değinen Paşinyan, "Anlaşma imzalanmadan önce paraflanabilir. Masada böyle seçenek de var." dedi.

RUS TELEVİZYON KANALLARININ DURDURULMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile açık ve şeffaf ilişkileri olduğunu ifade ederek, "Fakat bazı Rus televizyon kanalları sınırı aşıyor. Yayınların durdurulması yönünde karar almak istemem ama bazı güçler bizi bu yönde adım atmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Brüksel ziyareti sırasında kendisine Avrupa Birliği'ne (AB) katılma isteklerinin sorulduğunu ifade eden Paşinyan, "Evet, AB üyeliğini istiyoruz." dedi.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Ülkesindeki yeni anayasa tartışmalarında da değinen Paşinyan, "Yargı sisteminin toplumla organik bağları zayıf.

Yeni anayasa kapsamında jüri sistemi gibi halkı doğrudan yargıya dahil edecek mekanizmaların oluşturulması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

"ERMENİ APOLİTİK KİLİSESİ'Nİ KURTARACAĞIZ"

Paşinyan, hükümetle kilise arasındaki gerilime ilişkin, şu ifadeleri kullandı: