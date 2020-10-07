Ermenistan Başbakanı: Taviz vermeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ancak Azerbaycan'ın da tavizlerde bulunması gerektiğini açıkladı.

30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal altında tutan Ermenistan'ın saldırgan tutumunu devam ettirmesi ile Karabağ, yeniden öz vatanına bağlanmak üzere.

Azerbaycan ordusunun önünden kaçan Ermeni birlikleri, sivil yerleşimlere füze atarak korku ve paniğe yol açmaya çalışıyor, ama başaramıyor.

PAŞİNYAN ÇARESİZ KALDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, bir yandan Rusya ve İran, diğer yandan ABD ve Avrupa ülkelerinden destek talep ederken, Karabağ'ı kaçarcasına terk eden Ermenistan ordusunun işini kolaylaştırmak için, zaman kazanmak adına Azerbaycan ile anlaşma yollarını arıyor.

"AZERBAYCAN TAVİZ VERİRSE BİZ DE VERİRİZ"

Rus basınına açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ konusunda tavize hazır olduklarını, ancak Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan'ın da hazır olduğu tavizlere hazır."

ALİYEV TAVİZ VERMİYOR



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Ermenistan'a şartlarını şu sözcüklerle sıralamıştı:

"30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Biz istersiz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor."

"PAŞİNYAN ÖZÜR DİLESİN"

"Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'Karabağ Ermenistan'ın değil' demelidir."