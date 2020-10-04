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    Ermenistan, cepheye gönderdiği araçların şoförlerini araca kelepçeliyor

    Ermenistan, cepheye gönderdiği araçların şoförlerini araca kelepçeliyor

    Ermeni şoförlerin kaçmasına karşı alınan önlem, Ermenistan ordusunun içine düştüğü durumu gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 09:59
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    Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, askerlerini cephede tutmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

    Hava operasyonlarıyla direnci kırılan Ermenistan'ın ele geçirilen araçlarında kaydedilen görüntülerde, askeri araçların şoförlerinin araca kelepçelendiği ortaya çıktı.

    ERMENİSTAN'DAN KELEPÇELİ ÖNLEM

    Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın nokta atışı operasyonları karşısında korktuğu bilinirken, şoförlerin kelepçelenmesi de bu durumu özetliyor.

    Ayrıca Ermeni şoförlerin içinde bulunduğu aracın kapısı, kaçma ihtimaline karşı kilitleniyor. Azerbaycanlı muhabir, bir askeri aracın içinde olan biteni tek tek anlattı.

    Ermenistan, cepheye gönderdiği araçların şoförlerini araca kelepçeliyor ViDEO

    Ermenistan, cepheye gönderdiği araçların şoförlerini araca kelepçeliyor #1

    Ermenistan, cepheye gönderdiği araçların şoförlerini araca kelepçeliyor #2

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