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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan koronavirüse yakalandı

    Ayağından ameliyat olan Sarkisyan'ın ayrıca koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:49
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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan koronavirüse yakalandı

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Sarkisyan'ın, yeni yıl tatili için ailesiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu belirtildi.

    AMELİYAT OLDU

    Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Sarkisyan, 3 Ocak'ta, Londra'da ayağından ameliyat oldu.

    KORONAYA YAKALANDI

    Bununla birlikte Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın koronavirüs belirtileri gösterdiği, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

    KARANTİNAYA GİRDİ

    Armen Sarkisyan'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sarkisyan kendini izole ediyor ve faaliyetlerini geçici olarak uzaktan sürdürecek." denildi.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan koronavirüse yakalandı #1

    AİLESİNİN BİR KISMI İNGİLTERE'DE

    Sarkisyan, 2018 yılında ülkesinde Cumhurbaşkanı seçilmeden önce, İngiltere'nin Ermenistan Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. Ermeni cumhurbaşkanının ailesinin bir kısmı halen İngiltere'de yaşıyor.

    ERMENİSTAN'DA SALGIN BİLANÇOSU

    Şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 160 bin 544 vakanın görüldüğü Ermenistan'da 2 bin 878 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte 324 vaka kayıtlara geçti.

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