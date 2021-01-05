Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan koronavirüse yakalandı

Ayağından ameliyat olan Sarkisyan'ın ayrıca koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarkisyan'ın, yeni yıl tatili için ailesiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunduğu belirtildi.

AMELİYAT OLDU

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Sarkisyan, 3 Ocak'ta, Londra'da ayağından ameliyat oldu.

KORONAYA YAKALANDI

Bununla birlikte Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın koronavirüs belirtileri gösterdiği, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

KARANTİNAYA GİRDİ

Armen Sarkisyan'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sarkisyan kendini izole ediyor ve faaliyetlerini geçici olarak uzaktan sürdürecek." denildi.

AİLESİNİN BİR KISMI İNGİLTERE'DE

Sarkisyan, 2018 yılında ülkesinde Cumhurbaşkanı seçilmeden önce, İngiltere'nin Ermenistan Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. Ermeni cumhurbaşkanının ailesinin bir kısmı halen İngiltere'de yaşıyor.

ERMENİSTAN'DA SALGIN BİLANÇOSU

Şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 160 bin 544 vakanın görüldüğü Ermenistan'da 2 bin 878 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son 24 saatte 324 vaka kayıtlara geçti.