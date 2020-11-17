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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'a erken seçim çağrısında bulundu

    Ulusa seslenen Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 04:40
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 08:39
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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'a erken seçim çağrısında bulundu

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sonrası, Rusya'nın da katılımıyla iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

    Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Kelbecer, Laçin ve Ağdam'dan kayıtsız şartsız çekilmesi, Azerbaycan'ın kurtardığı bölgelerde kalması, Türk ve Rus barış gücünün ise bölgeye konuşlanması kararlaştırılmıştı.

    Azerbaycan'a karşı başlattığı savaştan yenik ayrılan Ermenistan'da hem sokaklar hem de meclis karıştı.

    "ERKEN SEÇİM KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı.

    Ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Herkesle konuştum. Hepimiz Paşinyan'ın istifa vermesi ve erken seçim yapılması konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan a erken seçim çağrısında bulundu #1

    "DURUMUN EN BÜYÜK SORUMLUSU OLDUĞUMU ANLIYORUM"

    Paşinyan, daha önce yaptığı açıklamada, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" diye konuşmuştu.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan a erken seçim çağrısında bulundu #2

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