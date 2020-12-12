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    Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

    Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılığın verildiği bildirildi.
    • AA
    • 12.12.2020 - 20:44
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    Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

    Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.

    AZERBAYCAN GEREKLİ KARŞILIĞI VERDİ

    Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.

    Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

    Ermenistan, Dağlık Karabağ da ateşkesi ihlal etti #1

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