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- Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Sergey Lavrov ile görüştü
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Sergey Lavrov ile görüştü
Ayvazyan, ülkesinde yaşanan gelişmelerle ilgili son durumu Lavrov'a aktardı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 15:45
Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'dan istifasını istemesi, ülkede karışıklığa neden oldu.
Gelişmeler üzerine Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
LAVROV'A BİLGİ VERDİ
Ayvazyan'ın, Ermenistan'daki son gelişmeler hakkında Lavrov'a bilgi verdiği belirtildi.
Lavrov, yaşananların Ermenistan’ın iç meselesi olduğunu, sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini umduklarını söyledi.
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