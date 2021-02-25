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    Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Sergey Lavrov ile görüştü

    Ayvazyan, ülkesinde yaşanan gelişmelerle ilgili son durumu Lavrov'a aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 15:45
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    Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Sergey Lavrov ile görüştü

    Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'dan istifasını istemesi, ülkede karışıklığa neden oldu.

    Gelişmeler üzerine Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

    LAVROV'A BİLGİ VERDİ

    Ayvazyan'ın, Ermenistan'daki son gelişmeler hakkında Lavrov'a bilgi verdiği belirtildi.

    Lavrov, yaşananların Ermenistan’ın iç meselesi olduğunu, sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini umduklarını söyledi.

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