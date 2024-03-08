Ermenistan, Erivan'daki havalimanında görevli Rus askerlerinin ayrılmasını istedi Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rus muhafızlarına artık ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Mirzoyan, katkılarından dolayı Rus güçlerine teşekkür etti.

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Uluslararası Zvartnots Havalimanı'nda uzun süredir görev yapan Rus "barış güçlerine" ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Erivan yönetimi, özellikle Azerbaycan'a karşı uzun süredir Rusya'nın müttefiki olarak hareket ediyordu.

Bu durum, Rus barış güçlerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik operasyonlarını "engelleyemediği" gerekçesiyle değişti.

Ermenistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından ve komşu Azerbaycan'la savaşın başlamasından bu yana Rus kuvvetleri, Zvartnots Havalimanı'nda konuşlanmış durumda.

"Havalimanında Rus muhafızlarına artık ihtiyaç duymuyoruz"

Bakan Mirzoyan, "Ermeni tarafı, havalimanında Rus sınır muhafızlarına artık ihtiyaç duymadığını bildirdi. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Mirzoyan, Rus birliği ile ilgili ayrılma talebinin yalnızca havalimanında görevli kişilere yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.

Rus askerlerinin, Ermenistan'ın Türkiye ile İran sınırındaki mevzilerini terk etmesi yönünde bir plan olmadığı kaydedildi.

KGAÖ üyeliklerini doldurdular

Başbakan Nikol Paşinyan, şubat ayında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) katılımını, Erivan'a ilişkin hedeflerini yerine getiremediği için "dondurduğunu" söylemişti.