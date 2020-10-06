Ermenistan, Gence şehrinde sivilleri hedef aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in açıklamasına göre, Ermenistan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan’ın Gence kentinde bir pazar yerini vurdu.

Roketlerden biri Gence şehrinde bulunan bir alışveriş merkezine isabet etti.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye dün roketli saldırı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ermenistan güçlerinin Gence’de bir Pazar yerini vurduğunu ifade etti.

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"ERMENİSTAN'IN DEVLET TERÖRÜ DEVAM EDİYOR"

Hacıyev, “Pazar yerinin askeri bakımdan nasıl bir önemi olabilir? Bu gelişigüzel saldırının tek amacı siviller arasında çok sayıda ölüme yol açmak. Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivillere karşı yürüttüğü devlet terörü devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da Gence’ye saldırıldığı yönündeki iddiaları reddetti.





AMBULANSI DA HEDEF ALDILAR

Ayrıca, Ermenistan birliklerinin Ağdam bölgesinde görev yapan bir ambulansa ateş açtığı bildirildi.

Saldırı sonucu ambulansta büyük hasar oluştu. Bölgede herhangi bir kaybın olup olmadığına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

