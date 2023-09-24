Ermenistan halkı, Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapıyor

İHA

Azerbaycan, Karabağ için geçtiğimiz günlerde operasyon başladı.

Ermenistan'ın geri adımıyla ateşkese bağlanan olay sonrasında Ermeniler Karabağ'dan tahliye edildi.

Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Ermeni halk Azerbaycan vatandaşlığı almak istiyor

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.

"Anayasaya uygun olarak vatandaşlıkları değerlendirilecek"

Hacıyev şu ifadeleri aktardı;

Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir.