Ermenistan işgali altındaki 4 köy Azerbaycan'a iade edilecek Azerbaycan ile Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesi için protokol imzalandı..

İHA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor..

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 9'uncu toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.

Protokol imzalandı

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihli 8. toplantının protokolü ilgili yapılan çalışmaların ele aldığı belirtilerek, Azerbaycan ile Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesi için protokol imzalandığı ifade edildi.

İade edilecek köyler

Protokole göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenmesi kararı alındığı ve hattın Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

Açıklamada, bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin çalışma düzeni içinde kararlaştırılacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)