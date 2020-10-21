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Ermenistan, kadınlara askeri eğitim vermeye başladı
Büyük kayıplar yaşanan Ermenistan'da, güçsüz duruma düşen orduya kadınları katmanın hazırlığı yapılıyor.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 09:49
Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğradı.
Azerbaycan, düzenlediği hava operasyonlarıyla Ermeni hedeflerini birer birer yok ediyor.
Ermeni askerleri cephelerden geri çekilmek zorunda kalırken, Erivan yönetimi ise yok olan "yenilmez Ermenistan ordusu" imajını kurtarmanın peşinde koşuyor.
KADINLARI SAVAŞA HAZIRLIYORLAR
Azerbaycan'a karşı yaşlıları cepheye gönderen Ermenistan, şimdi de kadınlara askeri eğitim vermeye başladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kadınların silahlarla eğitim aldığı görüldü.
Ermenistan kadınlara askeri eğitim vermeye başladı ViDEO