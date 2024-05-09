Ermenistan, KGAÖ'nün finansmanına katılmayacak Erivan yönetimi, gerilimli günler geçirdiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne para aktarmamaya karar verdi.

AA & Ensonhaber

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) için aktarılan finansmanı durdurma kararı aldı.

Rusya liderliğindeki KGAÖ ile Erivan yönetimi arasında, Karabağ Savaşı'ndan sonra gerilim yaşanıyor.

Başbakan Nikol Paşinyan, ülkesinin söz konusu örgüte üyeliğini askıya aldı. Moskova'nın tepkisini çeken bu karar sonrası bir hamle daha geldi.

Finansmana ret kararı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na (MFA), Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kolektif Güvenlik Konseyi'nin 2024 yılı KGAÖ bütçesine ilişkin 23 Kasım 2023 tarihli kararına katılmaktan kaçınacağı bildirildi.

Bu kapsamda Ermenistan, bu örgütün öngördüğü faaliyetlerin finansmanına katılmayacak.

Paşinyan: Ermenistan KGAÖ'den çıkmıyor, KGAÖ Ermenistan'dan çıkıyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinin KGAÖ'den çıkmayı düşünmediğini ancak Ermenistan yönetiminin değerlendirmesine göre KGAÖ'nün Ermenistan'dan çıktığını kaydetmişti.

Paşinyan, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın Eylül 2022'de Ermenistan'a yaptığı ziyarette kendisine KGAÖ'de Ermenistan'ın kuruluştan ayrılmayı düşündüğüne dair kaygılar olduğunu aktardığını söylemişti.