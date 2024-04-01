Ermenistan: NATO üyeliği, şu anda gündemimizde değil Dışişleri Bakanı Mirzoyan, mevcut durumda gündemlerinde askeri ittifaka üyelik meselesinin olmadığını belirtti.

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, NATO üyeliğinin şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.

Mirzoyan, Erivan yönetiminin mevcut tutumunu Arjantin basınına verdiği demeçte dile getirdi.

Ermeni Bakan'a, ülkesinin NATO ile yakınlaşmayı isteyip istemediği soruldu.

"Şu anda Ermenistan'ın gündeminde böyle bir konu yok"

Mirzoyan, askeri ittifak ile halihazırda iş birliği yaptıklarını belirterek şunları ifade etti:

Barışı koruma operasyonlarına katılıyoruz. Afganistan'daydık, son zamanlarda Kosova'daki barışı koruma güçlerimizin sayısını artırdık.



Bizim bir iş birliği formatımız var. NATO'ya katılım başvurusunu veya isteklerini kastediyorsanız hayır. Şu anda Ermenistan'ın gündeminde böyle bir konu yok.

"AB'ye özlem duyuyoruz"

Sözü Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere getiren Ararat Mirzoyan, Ermenistan halkının Avrupa'ya özlem duyduğunu kaydetti.

Mirzoyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "AB mümkün gördüğü ölçüde yakın olmaya hazırız." şeklindeki açıklamasını hatırlattı.