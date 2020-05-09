Ermenistan Parlamento'sunda koronavirüs ile mücadele kapsamındaki toplantıda, 2 vekilin kavgası, meclisi karıştırdı.

Yapılan oturumda milletvekilleri arasında geçen sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

Parlak Ermenistan partisi Milletvekili Edmon Maroukian, kürsüde konuşma yaptığı sırada Milletvekili Sassoun Mikaelian ile tartışmaya başladı.

Ermenistan Parlamentosu’nda yumruklu kavga

ÖNCE TOKAT, SONRA YUMRUKLAŞMA

Tartışma şiddetlenince koltuğundan kalkan Mikaelian kürsüye yaklaştı ve kürsüden inen Maroukian’a tokat attı. Tokadın ardından diğer milletvekillerinin de arbedeye karıştığı görüldü. Arbede ise yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

Kavga nedeniyle oturuma ara verildiği belirtildi.