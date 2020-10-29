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    Ermenistan sivilleri cepheye hazırlıyor

    Ermenistan, Azerbaycan ordusunun ilerleyişini birkaç gün tahta silahla eğitim verdikleri sivillerin durduracağını sanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 16:44
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 16:47
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    Ermenistan sivilleri cepheye hazırlıyor

    27 Eylül’de Ermenistan’ın gerçekleştirdiği saldırıların ardından Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonu başlattı.

    Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusu büyük bir üstünlük kurdu.

    30 yıl sonra işgal edilen birçok toprak geri alındı.

    HIZLANDIRILMIŞ ASKERİ EĞİTİM

    Sahada çaresiz kalan Ermenistan ise üst düzey komutanların öldürülmesi, kaçan askerler ve yaşanan büyük kayıplar nedeniyle sivilleri eğitmeye başladı.

    Tahta silahlarla kısa süreli verilen hızlandırılmış eğitim Ermeni cephesinin düştüğü durumu gözler önüne seriyor.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan da bu askeri eğitim alıp cepheye katılacağını açıklamıştı.

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