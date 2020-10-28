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- Ermenistan, Terter bölgesi topraklarına ateş açtı
Ermenistan, Terter bölgesi topraklarına ateş açtı
Ermenistan güçleri Terter bölgesi topraklarını roket ateşine tuttu.
- DHA
- 28.10.2020 - 15:29
- Güncelleme : 28.10.2020 - 16:16
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ‘Smerç’ füzesi ile Terter şehrindeki sivillere saldırdığını açıkladı.
YARALI YA DA CAN KAYBI YOK
Saldırıda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.