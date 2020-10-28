Dolar
8.2624
0.948%
Euro
9.6859
0.2795%
Altın
1879.9
-1.468%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
499.976
-0.3378%
Bitcoin
110987.5
-0.7551%
EXEN Coin
10.83
-0.18%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Ermenistan, Terter bölgesi topraklarına ateş açtı

    Ermenistan güçleri Terter bölgesi topraklarını roket ateşine tuttu.
    • DHA
    • 28.10.2020 - 15:29
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 16:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan, Terter bölgesi topraklarına ateş açtı

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef almaya devam ediyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ‘Smerç’ füzesi ile Terter şehrindeki sivillere saldırdığını açıkladı.

    YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

    Saldırıda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

    Görüş Bildir