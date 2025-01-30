Ermenistan yine karıştı: Nikol Paşinyan'ın sözde 'soykırım' sözleri tepki çekti

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Ermenistan ve Batı'daki Ermeni lobisi, uzun yıllardır uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi suçlu göstermek istedikleri sözde Ermeni soykırımı iddialarını sıcak tutmaya çalışıyor.

Özellikle her yıl, 1915 olaylarının başladığı 24 Nisan tarihi geldiğinde dünya çapında büyük bir karalama kampanyası devreye giriyor.

ERMENİSTAN'DA EZBER BOZAN SÖYLEM

Uzun yıllardır süren bu karalama kampanyasında ezber bozuldu.

Göreve geldiği günden bu yana bölge ülkeleriyle savaşı değil barışı arzulayan demeçleriyle dikkat çeken, ülkesini Türkiye üzerinden yeniden dünya sahnesine çıkartmayı hedeflediğini ifade eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuya ilişkin konuştu.

"TARİH YENİDEN İNCELENMELİ"

25 Ocak'ta İsviçre'deki İsviçre Ermeni toplumu temsilcileri ile yapılan toplantıda 1915 olayları hakkında değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, "Sözde Ermeni soykırımı tarihini yeniden incelemeli, ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl algıladığımızı ve kimin üzerinden algıladığımızı anlamalıyız" dedi.

"NEDEN BİR ANDA SÖZDE SOYKIRIM GÜNDEMİ ORTAYA ÇIKTI?"

"1939'da nasıl sözde soykırım gündemi yoktu da 1950'de sözde soykırım gündemi ortaya çıktı?" diye soran Paşinyan'ın açıklamaları, Ermenistan medyasında büyük yankı uyandırdı.

"SORUNU ÇÖZEBİLMEMİZ İÇİN KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

"Bu meseleleri konuşmalıyız. Bunlar, bu sorunları çözebilmek için anlamamız gereken temel meseleler. Tarihimizi ve kimliğimizi anlamalıyız." ifadelerini kullanan Paşinyan, muhalefet kanadının büyük tepkilerine hedef oldu.

VATAN HAİNLİĞİ İLE SUÇLANDI

Vatan hainliği ile suçlanan Paşinyan, Türkiye'nin emriyle sözde soykırımı açıkça inkar etmekle suçlandı.

Ermeni medyasında, "Ermenistan, yalnızca Türkiye ve Azerbaycan'a hizmet eden iş birlikçi bir rejim tarafından yönetiliyor." ifadelerine yer verildi.

Ermeni kamuoyunda konu hararetle tartışılmaya devam ediliyor.