Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, esaret yıllarında yaşadıklarını ve gördükleri işkenceleri anlattı.

Karabağ'a arkadaşları Hasan Hasanov'la 2014'te, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Kelbecer'de Ermenilerce rehin alınan Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği 14 Aralık'ta serbest bırakıldı.

ALİYEV'İN MEZARINI ZİYARET ETTİLER

​​​​​​​Hastanedeki tedavi süreçlerinin ardından ailelerine kavuşan Esgerov ve Guliyev, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı, yaşadıklarını anlattı-Video

KATLEDİLEN ARKADAŞLARINI VE İŞKENCELERİ UNUTAMIYORLAR

Hem ailelerine kavuşmanın hem de işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini yaşayan Esgerov ve Guliyev, artık özgür olsalar da Ermenilerin katlettiği arkadaşları Hasanov'u ve hapishanelerde yaşadıkları işkenceleri unutamıyor.

TEK SUÇLARI, DOĞDUKLARI YERİ ZİYARET ETMEKTİ

Esgerov, tek suçunun doğduğu Kelbecer'i, akrabalarının mezarını ziyaret etmek olduğunu, orada daha önce hiçbir Ermeninin yaşamadığını söyledi.

Tutuklanmadan önceki yıllarda da Kelbecer'i ziyaret ettiğini bildiren Esgerov son seferinde Ermenistan askerlerince fark edildiğini, orada cesur arkadaşı Hasanov'un şehit edildiğini bildirdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Esgerov, çıkarıldığı sözde mahkemede kendisine ömür boyu hapis cezası verildiğini ve Hankendi'deki hapishanede tutulduğunu belirtti.

"HEP DEDİM K, BİR GÜN AZERBAYCAN ASKERİ GELECEK"

Orada çeşitli işkenceler gördüğünü anlatan Esgerov, "Parmaklarımı kırdılar, kafama vurdular. Gün içerisinde sadece yarım saat hava almamıza izin veriliyordu. Tek kişilik hücrede kaldım. Fakat hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Hem mahkemede hem de hapishanede hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek. Çünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın işgal altında kalmasını kabullenmediğini biliyordum." dedi.

Esgerov, Ermenilerin onu kameralar önüne çıkartarak Azerbaycan aleyhine konuşturmak istediklerini belirterek, "Hapishanede bana bir yıl yemek vermediler. 107 kiloydum rehin alındığımda. Bir yılda 55 kiloya indim. Elektrik vererek de işkence yaptılar." diye konuştu.

"HAPİSHANEDE PKK MİLİTANLARINI GÖRDÜM"

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu top seslerinden öğrendiğini ifade eden Esgerov, "Şuşa hapishanesindeydik. Bir radyomuz vardı. Oradan Azerbaycan ordusunun operasyon başlattığını duydum. Azerbaycan ordusu Şuşa'ya yaklaşınca bizi oradan çıkartıp Erivan'a götürdüler." bilgisini verdi.

Esperov, Ermenistan'ın savaşta teröristleri de kullandığını belirterek, "Şuşa hapishanesinde PKK militanlarını gördüm. Savaş başladığında onlar gittiler. Onların savaşmaya gittiklerini öğrendim." dedi.

"CEHENNEMİ GÖRDÜK, GELDİK"

Guliyev de kendi topraklarına gittikleri için haksız yere hapis yattıklarını bildirdi.

Esaret döneminde türlü işkenceler gördüklerini belirten Guliyev, "O hayat değildi. O yaşamak değildi. Cehennemi gördük geldik. Artık doğum günümü Bakü'ye döndüğüm 14 Aralık'ta kutlayacağım." dedi.

"ERMENİ ASKERLER, CAN KORKUSU İLE HAPİSHANEDE SAKLANIYORDU"

Savaşta hayatını kaybeden şehitlerin ruhları önünde eğildiğini, onların sayesinde bugün özgür olduğunu vurgulayan Guliyev, "Azerbaycan ordusu ilerledikçe Ermeniler ne yapacaklarını şaşırmıştı. Yüksek rütbeli subayları da hapishanede yaşamaya başlamıştı. Ora kale gibiydi. Can korkusu ile hapishanede saklanıyorlardı." diye konuştu.