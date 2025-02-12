Ermenistan'da AB'ye üyelik yasa tasarısı Meclis'ten geçti

AA

Ermenistan'ın AB'ye üyelik süreci resmen başlıyor..

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Meclis'te yapılan oylamada, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılması hakkında" adlı yasa tasarısı 63 lehte, 7 karşı oyla kabul edildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Söz konusu yasa, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın onayını müteakip yürürlüğe girecek.

PAŞİNYAN REFERANDUMA İŞARET ETMİŞTİ

Ermenistan Bakanlar Kurulu'nun 9 Ocak tarihli toplantısında, AB üyelik sürecine yönelik yasa tasarısının Meclis'e sunulmasına karar verilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, toplantıda Ermenistan'ın AB'ye katılımının kanun veya hükümet kararı yoluyla değil Ermenistan Anayasası'nda öngörüldüğü şekilde sadece referandum yoluyla mümkün olabileceğini açıklamıştı.