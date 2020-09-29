Dolar
7.8168
0.2076%
Euro
9.1243
0.2218%
Altın
1880.78
-0.0292%
Borsa
1121.17
0%
G. Altın
472.513
0.0546%
Bitcoin
83673.26
-1.3195%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C
    Ermenistan'da erkeklerin ülke dışına çıkması kısıtlandı

    Ermenistan'da erkeklerin ülke dışına çıkması kısıtlandı

    Ermenistan’da, ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 07:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ermenistan, Azerbaycan'a karşı işgalci ve saldırgan tutumlarını yeniden başlattı.

    Ermeni ordusu, geçtiğimiz gün Azeri sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırı sonucu çok sayıda Azerbaycanlı hayatını kaybederken, karşı saldırıya geçildi.

    Dağlık Karabağ'da teyakkuza geçen Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla, Ermeni mevzileri ateş altına alındı. Ağır tahribat alan Ermeni kuvvetleri cepheden kaçmaya başladı.

    18-55 YAŞ ARASI ÜLKEDEN ÇIKAMIYOR

    Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteği ile ilerlemesi sonrası ülke içinde de hareketlilik yaşandı. Çatışmaların başlamasıyla birlikte askere alınma korkusu yaşayan  Ermeni erkekler, ülkeyi terk etmeye başladı. Ermenistan hükümeti ise bu konuda tedbir aldı.

    Ermenistan'da Sivil Havacılık Komitesi'ne atıfta bulunarak yayınlanan habere göre, ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir