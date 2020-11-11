Bakü'ye karşı kaybeden Erivan yönetimi, hedef tahtasına oturtuldu. Sokakları dolduran binlerce Ermeni vatandaşı, yenilgi nedeniyle hükümete tepki gösterdi.

Azerbaycan'ın sahadaki başarısının ardından masada anlaşmayla sonuçlanan zaferi, Ermenistan'da ortalığı karıştırdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Çok acı verici bir anlaşma imzaladım." diyerek gelişmeleri duyurmasıyla birlikte ülkede halk, sokaklara döküldü.

ERMENİLER AYAKLANDI

Yenilginin kabul edilmesinden sonra binlerce Ermeni vatandaşı, Başbakanlık Konutu ve hükümet binasına baskın düzenledi. Paşinyan, bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Tüm bu gelişmeler sonrasında Ermeniler ayaklandı.

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Son olarak bir meydanda toplanan göstericiler, yaşanan hezimet karşısında hep bir ağızdan yönetime tepki gösterdi.

Ermenistan'da gösteriler büyüyor ViDEO