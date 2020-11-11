Dolar
7.6772
-1.5049%
Euro
9.0662
-1.3342%
Altın
1875.79
0.6411%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.466
-0.7573%
Bitcoin
123391.62
0.1975%
EXEN Coin
12.39
1.22%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Ermenistan'da gösteriler büyüyor

    Bakü'ye karşı kaybeden Erivan yönetimi, hedef tahtasına oturtuldu. Sokakları dolduran binlerce Ermeni vatandaşı, yenilgi nedeniyle hükümete tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 13:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan'da gösteriler büyüyor

    Azerbaycan'ın sahadaki başarısının ardından masada anlaşmayla sonuçlanan zaferi, Ermenistan'da ortalığı karıştırdı.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Çok acı verici bir anlaşma imzaladım." diyerek gelişmeleri duyurmasıyla birlikte ülkede halk, sokaklara döküldü.

    ERMENİLER AYAKLANDI

    Yenilginin kabul edilmesinden sonra binlerce Ermeni vatandaşı, Başbakanlık Konutu ve hükümet binasına baskın düzenledi. Paşinyan, bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Tüm bu gelişmeler sonrasında Ermeniler ayaklandı.

    GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

    Son olarak bir meydanda toplanan göstericiler, yaşanan hezimet karşısında hep bir ağızdan yönetime tepki gösterdi.

    Ermenistan'da gösteriler büyüyor ViDEO

    Ermenistan da gösteriler büyüyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir