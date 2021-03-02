Ermenistan'da muhalefet yanlıları gösteri düzenledi

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'dan istifasını istemesi, ülkede sokakları hareketlendirdi.

Başkent Erivan'da, iktidar ve muhalefet yanlıları, aynı anda mitingler düzenledi.

Başbakan Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda destekçileriyle bir araya gelirken, hükümetin istifasını talep eden muhalif kesimler ise Mareşal Bagramyan Caddesi'nde toplandı.

Paşinyan ve muhaliflerin aynı saatte düzenledikleri gösterilere, binlerce kişi katıldı.

Paşinyan, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapmayı planladıklarını belirterek, "Ekimde, yeni anayasanın kabul edilmesi veya anayasada değişikliklerin yapılması sürecini başlatmamız gerekiyor. Yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş senaryosu da mümkündür." ifadesini kullandı.

Bunun için referandum yapmayı planladıklarını belirten Paşinyan, "Yeni sistem, Ermenistan'da istikrarı garanti altına alacak ve gelecekte siyasi krizlerin çıkmasını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'da muhalefet yanlılarından gösteri ViDEO

"GENELKURMAY BAŞKANI YASALARI İHLAL ETTİ"

Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, kendisini istifaya çağıran bildiri yayımladığını anımsatarak, "Genelkurmay Başkanı, bu bildiriyle yasaları ihlal etti ve kendisinin istifa etmesi gerekiyor. Bu kaçınılmazdır." diye konuştu.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın da orduyu kendisine karşı kışkırttığını savunan Paşinyan, "Genelkurmayın bildirisi, eski yetkililerin ve özellikle de Sarkisyan'ın etkisi sonucu yayımlandı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alan kararnameyi imzalayacağı umudunu paylaşan Paşinyan, erken parlamento seçimlerine gitmeye hazır olduğunu vurguladı.

SARKİSYAN VE PAŞİNYAN GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Başbakan Paşinyan'ın bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, ülkede oluşan siyasi durumun ele alındığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan Anayasası ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi imzalamayarak geri çevirmişti.

Başbakan Paşinyan, aynı kararnameyi Cumhurbaşkanlığına tekrar göndermişti.