Ermenistan'da sivil itaatsizlik eylemi: Gözaltılar var

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da halk ayaklandı.
Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın çağrısıyla Ermeniler, sabahın erken saatlerinde eylemlere katıldı.
Hükümet karşıtı sivil itaatsizlik eylemleri ülke geneline yayıldı.
Basında yer alan haberlere göre; "Vatan İçin Tavuş" hareketinin başını çeken Başpiskopos Galstanyan'ın yönlendirdiği göstericiler, Erivan'ın ana yollarını trafiğe kapattı. Polis, eylemcilere müdahale etti.
130'dan fazla gözaltı
Polisin sivil itaatsizlik eylemine katılanlara müdahalesinde, aralarında politikacıların da olduğu 130'dan fazla kişi gözaltına alındı.
Gösterilerin yol kapama eylemleri ile gözaltıların devam ettiği belirtiliyor.
Ermenistan'da ortalık karıştı
Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.
Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, 9, 10 ve 12 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplanmıştı.
Galstanyan ve mitinge katılanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiş, Galstanyan son mitingde, 13 Mayıs'ta Erivan'da yolların kapatılarak şehrin trafiğinin felç edilmesi çağrısı yapmıştı.
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