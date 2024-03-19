Ermenistan'dan Rusya'ya yaptırım: Mir markalı kartlar yasaklanıyor Erivan yönetimi, ABD'nin Mir sistemine uyguladığı ambargolara katılmaya karar verdi. Ülkedeki bankaların neredeyse tamamı Mir kartlarına hizmet veremeyecek.

ensonhaber.com

Moskova ile ilişkileri gergin seyreden Ermenistan, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi Mir markalı kartları yasaklama kararı aldı.

Mart ayının sonunda Ermenistan'daki neredeyse tüm bankalar, Rus Mir sisteminin kartlarına hizmet vermeyi durduracak.

Bunun tek istisnası VTB Ermenistan olacak. Bu banka, Rus bankasının yan kuruluşu olarak biliniyor.

Washington, şubat ayının sonunda Mir sistemine yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ATM'lerden nakit çekilemeyecek

VTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

30 Mart'tan itibaren kullanıcılar artık POS terminallerinde nakitsiz ödeme yapamayacak.



Diğer bankaların ATM'lerinden nakit çekemeyecekler. VTB (Ermenistan) kartlarının çalışması hiçbir şekilde etkilenmeyecek.

Bankanın, Mir kartlarına tam hizmet vermeye devam ettiğinden de açıklamada bahsedildi.

İlişkiler gergin seyrediyor

Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasından sonra gergin seyrediyor.

Erivan yönetimi, Azerbaycan karşısında Rusya'nın kendilerini yalnız bıraktığını düşünüyor.

Ermenistan'ın KGAÖ tehdidi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, aralarında Rusya'nın da bulunduğu altı uluslu askeri ittifakın sorumluluk alanının tanımlanmaması halinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) ayrılmakla tehdit ediyor.