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Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar

Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar

Ermenistan'ın insani ateşkesi bir kez daha ihlal edip, Berde kentinde yaşayan sivillere yönelik füze saldırısı, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.