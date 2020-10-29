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    Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar

    Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar

    Ermenistan'ın insani ateşkesi bir kez daha ihlal edip, Berde kentinde yaşayan sivillere yönelik füze saldırısı, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 04:38
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 04:52
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    Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını geri almak için başlattığı operasyonda mevzi mevzi, köy köy, kent kent kayıplar veren Ermenistan, çaresizce sivillerin üzerine füze yağdırıyor.

    FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ AN, KAMERAYA YANSIDI

    Ermenistan ordusunun Berde kentine gerçekleştirdiğifüze saldırısında 21 sivil hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı.

    O füze saldırısı, bir teknoloji mağazasının güvenlik kamerasının kaydındaydı.

    Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar-Video

    Ermenistan ın Berde de sivillere füzeyle saldırdığı anlar #1

    CANLARINI KURTARMAK İÇİN MAĞAZAYA KAÇTILAR

    Görüntülerde saldırının şiddetiyle mağazada bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, can havliyle kaçıştığı görüldü.

    Saldırıda çevrede bulunan çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü.

    Ermenistan ın Berde de sivillere füzeyle saldırdığı anlar #2

    Ermenistan ın Berde de sivillere füzeyle saldırdığı anlar #3

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