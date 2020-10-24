Ermenistan'ın kamikaze drone'u etkisiz hale getirildi

Azerbaycan, el yapımı patlayıcının monte edildiği drone'u teknik araçlarla yere indirdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze drone'u düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir drone'un teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.

DRONE'A EYP MONTE ETTİLER

Bakanlığın paylaştığı fotoğraflarda, drone'a monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.