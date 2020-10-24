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    Ermenistan'ın kamikaze drone'u etkisiz hale getirildi

    Azerbaycan, el yapımı patlayıcının monte edildiği drone'u teknik araçlarla yere indirdi.
    • AA
    • 24.10.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 10:30
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    Ermenistan'ın kamikaze drone'u etkisiz hale getirildi

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze drone'u düşürdü.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Cebrail ili yönünde bir drone'un teknik araçlarla yere indirildiği belirtildi.

    DRONE'A EYP MONTE ETTİLER

    Bakanlığın paylaştığı fotoğraflarda, drone'a monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.

    Ermenistan ın kamikaze drone u etkisiz hale getirildi #1

    Ermenistan ın kamikaze drone u etkisiz hale getirildi #2

    Ermenistan ın kamikaze drone u etkisiz hale getirildi #3

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