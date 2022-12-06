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    Ersin Tatar, Nikos Anastasiadis ile görüşecek

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY Lideri Nikos Anastasiadis'in, BM'nin Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonunda bir araya geleceği bildirildi.
    • 06.12.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 16:20
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    Ersin Tatar, Nikos Anastasiadis ile görüşecek

    Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından alınan bilgiye göre, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) tarafından, Ledra Palace'deki ara bölgede yıl sonunda resepsiyon düzenlenecek.

    AA'nın haberine göre; resepsiyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis da katılacak.

    Sosyal içerikli görüşme

    Resepsiyonda Tatar ile Anastasiadis, sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirecek.

    Ayrıca resepsiyonda müzakereciler, diplomatlar, BM görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer alacak.

    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, göreve geldiği 2020 yılından bu yana 4 kez Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yüz yüze görüştü.

    Bu görüşmelerden 2'si Kıbrıs'taki ara bölgede, diğerleri de ABD'nin New York kenti ile 5+BM görüşmeleri çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti.

    Ersin Tatar, Nikos Anastasiadis ile görüşecek #1


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