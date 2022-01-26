Esad, firar suçu işleyenler için af ilan etti

Esad, firar suçu işleyenler için af ilan etti

Kanlı saldırılar nedeniyle ülkeden ayrılanları geri çağıran Esad rejimi, af kararı aldı.

Suriye'de Esad rejimi, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerden geri dönmelerini istiyor.

Daha önce de Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için genel aflara imza atan Esad, benzer bir kararı yürürlüğe koydu.

FİRAR SUÇU İŞLEYENLER İÇİN AF

Rejimin haber ajansı SANA, "Esad, 25 Ocak 2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı." bilgisini paylaştı.

AF KAPSAMINA GİRENLER

Esad rejiminin kararına göre af kararından, Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101'inci maddelerine tabi olanlar yararlanabiliyor.

Suriye'de bulunanların af kararından yararlanabilmesi için 3 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor. Ülkeden kaçanlar için bu süre 4 ay olarak belirlendi.

REJİMİN SALDIRILARINDAN KAÇTILAR

Suriye'de 2011'de başlayan protesto gösterilerini bastırmak isteyen Esad rejiminin kanlı saldırıları nedeniyle yaklaşık 400 bin Suriyeli hayatını kaybetti.

Rejimin kanlı saldırılarından kaçanlar, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındı. Sığınmacıların önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.

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