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    Esad, firar suçu işleyenler için af ilan etti

    Esad, firar suçu işleyenler için af ilan etti

    Kanlı saldırılar nedeniyle ülkeden ayrılanları geri çağıran Esad rejimi, af kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:01
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    Suriye'de Esad rejimi, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerden geri dönmelerini istiyor.

    Daha önce de Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için genel aflara imza atan Esad, benzer bir kararı yürürlüğe koydu.

    FİRAR SUÇU İŞLEYENLER İÇİN AF

    Rejimin haber ajansı SANA, "Esad, 25 Ocak 2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı." bilgisini paylaştı.

    AF KAPSAMINA GİRENLER

    Esad rejiminin kararına göre af kararından, Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101'inci maddelerine tabi olanlar yararlanabiliyor.

    Suriye'de bulunanların af kararından yararlanabilmesi için 3 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor. Ülkeden kaçanlar için bu süre 4 ay olarak belirlendi.

    Esad, firar suçu işleyenler için af ilan etti #1

    REJİMİN SALDIRILARINDAN KAÇTILAR

    Suriye'de 2011'de başlayan protesto gösterilerini bastırmak isteyen Esad rejiminin kanlı saldırıları nedeniyle yaklaşık 400 bin Suriyeli hayatını kaybetti.

    Rejimin kanlı saldırılarından kaçanlar, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındı. Sığınmacıların önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.

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