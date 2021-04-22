Esad rejimi, 203 bin doz koronavirüs aşısı teslim aldı

Düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara erişimini sağlama kapsamındaki aşılar, rejim yetkililerine teslim edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Esad rejimine aşı sağlandı.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin sağlık bakanlığı ilk grup aşıları teslim aldı.

AKTARILAN DOZ SAYISI

Haberde, COVAX kapsamında ulaştırılan aşıların sayısının 203 bin doz olduğu aktarıldı.

DSÖ, dün de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı göndermişti.

REJİMİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE SALGIN BİLANÇOSU

Rejimin sağlık bakanlığının açıkladığı verilere göre, rejiminin kontrolündeki bölgelerde şu ana kadar 1483 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, tespit edilen 21 bin 584 koronavirüs vakasının 15 bin 216'sı iyileşti.

DSÖ Suriye Temsilcisi Akjemal Magtymova, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Esad rejiminin kontrolündeki bölgeye Şam üzerinden 912 bin doz aşı gönderileceğini belirtmişti.

Magtymova, yıl sonu itibarıyla Suriye genelinde halkın yüzde 20'sini aşılamayı umduklarını kaydetmişti.

COVAX HAKKINDA

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX,koronavirüs aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.