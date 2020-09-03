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- Esad Rejimi: İsrail askeri üssümüzü vurdu
Esad Rejimi: İsrail askeri üssümüzü vurdu
- AA
- 03.09.2020 - 02:31
Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin doğusundaki T4 askeri üssüne hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Haberde, İsrail uçaklarının saldırıyı Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesinden gerçekleştirdiği ifade edildi.
İsrail makamlarınca olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
HEDEF İRAN DESTEKLİ MİLİSLER
T4 üssünün bulunduğu bölgede rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
Esed rejimi 31 Ağustos'ta da İsrail'in Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.
İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Şam'ın güneyinde Esed rejimi ordusu hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.