Esad rejimi, Suriye'de sivillerin evlerini ve arazilerini yaktı Suriye'deki Beşar Esad rejimi, Halep ilinin Bab ilçesine bağlı Tadif beldesinde düzenlediği saldırılarla sivilleri zorla göçe zorladıktan sonra, onların evlerini ve tarım arazilerini ateşe verdi.

AA & Ensonhaber

Suriye'de Esad rejiminin, göçe zorladığı sivillere ait evleri ve tarlaları yakıp yok ettiği öğrenildi.

Bab'ın güneyinde, bir kısmı Esad rejiminin kontrolünde bulunan Tadif beldesindeki siviller, iç savaşta rejim ve destekçilerinin saldırılarıyla zorla yerinden edildi.

Göç ettirilen siviller, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçesine ve Tadif'in kırsal kesimine sığındı.

Evlerinin yakılışını izlediler

Geri dönme umuduyla evlerini terk etmek zorunda kalan siviller, yıllar sonra evlerinin ve arazilerinin Esad rejimi askerlerince yakılışını izledi.

Oldukça yakın mesafedeki evleri ve arazileri yanan siviller, Esad rejiminden hesap sorulmasını istiyor.

Tadifli Abdulkerim İbrahim,

Dün gece saatlerinde rejim askerleri, tarım arazilerini ve evleri yakmaya başladı. Onlar, bizim evlerimiz, 7 yıldır giremiyoruz. Geldik burada evlerimizin, arazilerimizin yanışını izliyoruz.

dedi.

"Evlerimizi gözlerimizin önünde yakıyorlar"

Evlerine geri dönme umuduyla nispeten güvenli bölgelere göç ettiklerini belirten İbrahim,

Evlerimizi gözlerimizin önünde yakıyorlar. Evimize dönmeyi umuyoruz. Evimizden 3-4 güne geri döneriz umuduyla çıkmıştık. Yıllar oldu. Evimizden 200-300 metre uzaktayız. Evlerimizi, arazimizi yakıyorlar. Ne umudumuz kaldı ne evimiz.

ifadelerini kullandı.

"Bu manzarayı görmek kahredici"

Tadifli Muhammed Neccar da Esad rejiminin gözlerinin önünde evlerini ve arazilerini yaktığını söyledi.

Ne konuşacağımı bilmiyorum. Arazilerimiz, evlerimiz gözlerimizin önünde yanıyor. Kalbimiz de yanıyor. Bir şey yapamıyoruz. Bu manzarayı görmek kahredici. 500 metreden daha az mesafedeyiz ama hiçbir şey yapamıyoruz.

diyen Naccar, insanları katleden ve göç ettirenlerden kurtulmayı ve bu kişilerden hesap sorulmasını istediklerini belirtti.