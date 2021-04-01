Suriye'de derinleşen akaryakıt krizi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, biriken borçları nedeniyle Esad rejimine iki hafta önce petrol satışlarını durdurdu.

Petrol sevkiyatında ortaya çıkan tablo nedeniyle rejim kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi had safhaya ulaştı.

Başkent Şam, Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi kalabalık illerdeki benzin ve mazot kıtlığı nedeniyle pek çok ulaşım aracı hizmet dışı kaldı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kentlerdeki toplu taşıma sisteminin durma noktasına gelmesi sonucu okula veya işe gitmek isteyenler, otobüs ve dolmuş durakları önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Araç sahiplerinin ise akaryakıt istasyonları önündeki bekleyişi sürüyor. Esad rejiminin kalesi konumundaki Lazkiye kent merkezi ve Hama'daki yüzlerce aracın yakıt alabilmek için oluşturduğu metrelerce uzunluktaki sırayı ve Hama il merkezinde sivillerin dolmuş bekleme çilesi görüntülendi.

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor ViDEO

REJİMİN KRİZE ÇARE YÖNTEMİ: ULAŞIMA ZAM

Son dönemin en yoğun akaryakıt kriziyle karşı kaşıya kalan Esad rejimi, halka akaryakıt temini yerine ulaşım ücretine zam yapmaya yöneldi.

Rejim medyasında çıkan haberlere göre, kriz karşısında çaresiz kalan rejim, Halep, Şam ve Tartus gibi illerde taksi ücretlerini iki katına çıkarırken, dolmuş ücretlerine da zam yaptı. Ancak rejimin bu adımı da sorunun çözümünde yeterli olmadı.

MAZOT KITLIĞINDAN ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER İPTAL EDİLDİ

Rejim kontrolündeki bölgelerde şehirler arası çalışan otobüs firmalarının, akaryakıt krizinden dolayı bazı seferlerini iptal ettiği öğrenildi.

Güvenlik nedeniyle adını vermek istemeyen Halepli bir sivil, "Kardeşimle Şam'dan memleketim Halep'e dönmek istedik. Ancak Şam'daki otogara gittiğimizde çoğu firma, mazot kıtlığından dolayı şehirler arası seyahatlerini iptal ettiklerini söyledi." dedi.

"BİLETLERE NORMAL FİYATININ 3 KATINI ÖDEDİK"

Halepli sivil, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uzun süre aramanın ardından şans eseri Halep'e giden bir firmaya denk geldik. Ancak biletlere normal fiyatının 3 katını ödemek zorunda kaldık. 5-6 saatlik yolculuk için toplam 150 bin Suriye lirası (340 TL) ödedik."

Halihazırda 150 bin Suriye lirası, Suriye'de bir memurun ortalama 2-3 aylık maaşına denk geliyor.

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMA EK TREN SEFERLERİ

Rejime yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesinin haberine göre, rejimin ulaştırma bakanlığı, şehirler arası kara ulaşımındaki sorunun yoğun olarak hissedildiği sahil illeri için ek tedbirler aldı.

Rejime yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesinin haberine göre, rejimin ulaştırma bakanlığı, şehirler arası kara ulaşımındaki sorunun yoğun olarak hissedildiği sahil illeri için ek tedbirler aldı.

AKARYAKIT KRİZİNİ SÜVEYŞ'TEKİ KAZAYA BAĞLADILAR

Yakıt krizini Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına bağlayan rejim hükümeti, hafta başında, pek çok ilde araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıt miktarını yarıya düşürmüştü.

Bu kararla; krizin yoğun olarak kendini hissettirdiği kalabalık kentlerde özel araç sahipleri haftada sadece 20 litre yakıt satın alabilirken, taksilerin günlük yakıt satın alma kotası ise 5 litreye düşürülmüştü.

Esad rejimi, Suriye lirasının 16 Mart'ta dolar karşısında tarihin en düşük seviyesini gördüğü gün benzin fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde artışa gitmişti.

Zamların ardından rejim bölgelerinde hükümet destekli kotalı satılan mazot ve benzinin litre fiyatı son zamlarla 2 bin Suriye lirasını (4,5 TL) buluyor. Ancak resmi fiyatlarda akaryakıt bulunmaması nedeniyle halk, kara borsada resmi fiyatların 2-3 katını ödemek zorunda kalıyor.

ENERJİ KAYNAKLARININ BÜYÜK KISMI YPG/PKK İŞGALİNDE

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğalgaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle, Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor. Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.