Esad'ın ardından 200 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

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Suriye'de 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti.

61 yıllık Baas rejimi çöktü..

Muhalifler karşısında Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçarak Rusya'da sığınmacı oldu.

DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar kutlamalar yapmaya devam ederken bir yandan da mülteci Suriyeliler ülkesine dönmek için harekete geçti.

Yaklaşık aylık süreç boyunca başka ülkelere sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

GERİ DÖNENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

200 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Aralık ayının başından bu yana yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü bildiren Grandi, İsrail'in saldırıları nedeniyle de geçen yıl Lübnan'daki yaklaşık 500 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü kaydetti.

"İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Grandi, "Yakında Suriye'yi ve komşu ülkeleri ziyaret edeceğim. BMMYK geri dönen mültecilere ve ev sahibi topluluklara desteğini artırıyor." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi, mülteci dönüşlerine yönelik çalışmaların hızlandığını vurgularken, bölgedeki insani yardımın da artacağını ifade etti.