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Eşinin parmağına batan zımbayı endişe içinde çıkarmaya çalışan kadının o anları kameraya yansıdı.

Tahta ve zımba ile bir düzenek hazırlayan genç adamın zımba şakası, eşine korku dolu anlar yaşattı.

Ketçap dökerek kan görünümü oluşturan ve parmağına zımba batmış süsü veren adam, eşinden yardım istedi.

Eşi ise yanına gelerek neye uğradığını şaşırdı ve eline aldığı aletle zımbayı yerinden çıkarmaya çalıştı.

İşte o anlar...

Eşine zımba şakası yapan adam