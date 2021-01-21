Euro
8.9974
0.13%
Dolar
7.4182
-0.01%
Altın
445.77
0%
Borsa
1.569
0.28%
Bitcoin
261.033
-4.40%
EXEN Coin
18.35
-5.21%
4ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 4 C

    Eski ABD Başkanı Obama’dan Biden'a: Sıra sende

    ABD'de eski başkan Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski çalışma arkadaşı ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'a şans diledi.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 04:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eski ABD Başkanı Obama’dan Biden'a: Sıra sende

    ABD’de 2009-2017 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Barack Obama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık yaptığı dönemde yardımcılığını yapan ve ülkenin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden’ı tebrik ederek şans diledi.

    "SENİN ZAMANIN"

    Obama, “Tebrikler dostum, şimdi senin zamanın” yazarak kendisi ve Biden’ın fotoğrafını paylaştı.

    Eski ABD Başkanı Obama’dan Biden a: Sıra sende #1

    Eski ABD Başkanı Obama’dan Biden a: Sıra sende #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir