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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Shultz öldü

    Eski ABD Dışişleri Bakanı George P. Shultz 100 yaşında hayatını kaybetti.
    • AA
    • 08.02.2021 - 02:06
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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Shultz öldü

    Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde 6 yıldan fazla Dışişleri Bakanı olarak görev yapan George P. Shultz yaşamını yitirdi.

    Shultz'un 30 yıl çalıştığı Stanford Üniversitesine bağlı Hoover Enstitüsünden yapılan açıklamada, eski Dışişleri Bakanı'nın 100 yaşında California’daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

    SOĞUK SAVAŞ DİPLOMASİSİNİN ANA BELİRLEYİCİLERİNDENDİ

    Reagan yönetiminde Sovyetler Birliği ile yürütülen Soğuk Savaş diplomasisinin ana belirleyicilerinden kabul edilen Shultz, Richard Nixon'ın başkanlığı sırasında da Hazine ve Çalışma Bakanı olarak görev almıştı.

    Eski ABD Dışişleri Bakanı Shultz öldü #1

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