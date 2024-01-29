Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, Türkleri örnek verdi: Göçmenler olmadan işler yürümez Almanya'nın eski liderlerinden Wulff, ülkede göçmenlerle ilgili yaşanan tartışmalara katılmadığını söyledi. Wulff, "Göç olmazsa bir kayıp yaşarız" dedi.

AA & Ensonhaber

Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısına onay verildi.

Bu kritik karar, söz konusu ülkede yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını da ilgilendiriyor.

Gelişme, Almanya'da göçmen varlığına ilişkin tartışmaların gölgesinde yaşanırken, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, görüşlerini paylaştı.

Wulff, göçmen kökenliler olmadan Almanya'da hiçbir şeyin yürümeyeceğini söyledi.

"Almanya'da göçmenler olmadan hiçbir şey yürümez"

Tagesspiegel gazetesine konuşan Wulff, Almanya'da son haftalarda göçe ilişkin artan tartışmalara dikkati çekerek şöyle dedi:

Almanya'da göçmen kökenliler olmadan hiçbir şey yürümez. Göç olmazsa bir kayıp yaşarız.



Otellerin, restoranların, eczanelerin, hastanelerin ve bakım merkezlerinin durumunu bir düşünün.

Türklerden örnekler verdi

Almanya'da Müslümanların medyada nasıl algılandığıyla ilgili geçmişte yapılan araştırmaya değinen Wulff, şöyle devam etti:

Almanya'daki Müslümanlar aslında sadece suç, terör ya da başörtüsü söz konusu olduğunda algılanıyor. Bu hiç de gerçeği yansıtmıyor.



Buna milli futbol takımımızın kaptanı (İlkay Gündoğan) ve Kovid-19 aşısını üretenler (Uğur Şahin ve Özlem Türeci) de dahil.



Tüm komşularımız, meslektaşlarımız, barış içinde ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak birlikte yaşayan insanlar.

Alman ordusunda 5 bin Müslüman var

Alman Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 5 bin Müslüman askerin görev yaptığını vurgulayan Wulff, şu değerlendirmede bulundu:

Ama neredeyse hiç kimse bunun farkında değil. Onlar bizim için hayatları pahasına görev yapıyorlar, biz ise sadece sorunlar hakkında konuşuyoruz.

"İzolasyon, kibir fikrini yüceltiyor"

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) insan onuruna ve temel özgürlüklere karşı takındığı tutumu eleştiren Wulff, şu ifadeleri kullandı:

Bu, demokrasinin altını oyma, onu istismar etme girişimidir. İzolasyon, kibir fikrini yüceltmektedir.



AfD'nin nüfuz kazanması sadece azınlıkları büyük ölçüde tehlikeye atmakla kalmayacak herkese, tüm ülkeye zarar verecektir.

Wulff, Almanya'da İslam, göç ve entegrasyon konularında halen büyük zorluklarla karşılaşıldığının altını çizdi.