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Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı

Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı

ABD’de eski CIA Direktörü John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO’larla ilgili gelen bir soruya, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur” yanıtını verdi.