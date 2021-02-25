Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan: Ordunun etrafında birleşin

Koçaryan, ordunun istifa çağrısına sahne olan Ermenistan'da tarafını belli etti.

Ermenistan'da ordunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırması sonrası ülkede sokaklar karıştı.

İstifa çağrılarını reddeden Paşinyan, halkla birlikte sokağa indi.

ERMENİSTAN'DA GERİLİM TIRMANDI

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmasının ardından Paşinyan'ın görevi bırakmasını talep edenler de meydanlarda toplanınca iki grup arasında kavga çıktı.

Gerilimin tırmandığı ülkenin eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

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Koçaryan, Facebook paylaşımında, ordunun arkasında durulması gerektiğini savunarak, şunları yazdı:

"Sevgili yurttaşlar. Bu can alıcı anda, ordumuzun yanında durmanız için devletinizin sahipleri olmanızı istiyorum.

Savaşı kaybeden ve toprakları teslim eden yetkililer gitmeli. Ulusal olarak yeniden doğuşumuz için en önemli gereklilik budur."

Ermenistan'da sokaklar gergin ViDEO