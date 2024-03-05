Eski F1 Pilotu Gerhard Berger'in çalınan Ferrari'si 28 yıl sonra bulundu İngiltere Metropolitan Polis teşkilatı, eski Formula 1 yarış pilotu Gerhard Berger'in 1995 yılında İtalya’da gerçekleşen San Marino Grand Prix'sinden sonra çalınan Ferrari’sinin 28 yıl sonra bulunduğunu açıkladı.

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DHA

Nisan 1995'te İtalya'nın Imola kentinde düzenlenen San Marino Grand Prix'i sonrasında, iki Formula 1 pilotunun Ferrari'leri çalındı. Ancak Berger'in kırmızı Ferrari F512M model lüks otomobilinin, tam 28 yıl sonra bulunduğu açıklandı.

Önce Japonya'ya, sonra İngiltere'ye

MET'ten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında, 2023 yılında Birleşik Krallık'taki bir komisyoncu aracılığıyla ABD'li bir alıcı tarafından satın alınan bir araç üzerinde Ferrari tarafından yapılan kontroller sonucunda, aracın çalıntı olduğunu ortaya koyan bir rapor sunuldu. Organize Araç Suçları Birimi'nden polisler, kapsamlı araştırmalar yaparak aracın geçmişini ortaya çıkardı ve aracın çalındıktan kısa bir süre sonra Japonya'ya gönderildiği, 2023'ün sonlarında ise İngiltere'ye getirildiği ortaya çıktı.

Ferrari'nin izi sürüldü

Daha sonra, aracın geçmişi 4 gün içinde tespit edilerek, Gerhard Berger'in Ferrari'sinin izi sürüldü ve İngiltere'den ihraç edilmesini önlemek için araç, MET’in mülkiyetine geçirildi.

Araç 28 yıldır kayıptı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mike Pilbeam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık 350 bin sterlin değerindeki Ferrari, 28 yıldan fazla bir süredir kayıptı. Soruşturmalarımız çok titizdi ve dünyanın dört bir yanından yetkililerle temasa geçtik. Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) yanı sıra Ferrari ve uluslararası otomobil bayileri de dahil olmak üzere ortaklarımızla hızlı bir şekilde çalıştık. Bu iş birliği aracın geçmişini anlamamızda ve ülkeden çıkışını engellememizde etkili oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)