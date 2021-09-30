Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 'seçim' davasında suçlu bulundu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı iddia edilmişti.

KAMPANYA HARCAMA SINIRINI AŞTI

Nicolas Sarkozy'nin, kampanya için yasal sınır olan 22,5 milyon euroluk harcamanın üzerine çıkarak 42,8 milyon euro harcadığı öne sürülmüştü.

Ayrıca seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura aldığı, ilgili şirketin de masrafları gizlemek için sahte fatura düzenlediği bildirilmişti.

Bunun üzerine Sarkozy hakkında Paris Adli Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

DAVA KARARA BAĞLANDI

20 Mayıs'tan bu yana devam eden ve kamuoyunda 'Bygmalion' olarak bilinen davanın karar duruşması gerçekleşti.

'YASA DIŞI FİNANSMAN'

Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 avro üzerine çıkıldığını belirledi. Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi.

Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.

'YOLSUZLUK' DAVASINDA 3 YIL CEZA ALDI

2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1 YILLIK EV HAPSİ

Öte yandan Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırıldı.