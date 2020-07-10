Eski futbolcu 3. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Yangın çıkan binadan kurtarmak için aşağı atılan bebeği eski futbolcu Phillip Blanks havada yakaladı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde bir binada ayngın çıktı.

Yanan binanın içerisinde mahsur kalan anne, çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağı bıraktı. O sırada çocuğun aşağı düştüğünü gören 28 yaşındaki Phillip Blanks çocuğu yakalamak için koştu.

ÇOCUK KURTULDU, ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Blanks çocuğu havada tutarak hayatını kurtarırken, anne yangında hayatını kaybetti. Şu an güvenlik görevlisi olarak çalışan Blanks, başkalarına yardımda bulunmanın kendisi için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

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